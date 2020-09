Coronavirus

Torna l'incubo Coronavirus nell'ex zona rossa Villafrati: due positivi

Due nuovi positivi al Covid19 e 150 tamponi in parte eseguiti e in parte da effettuare da parte dell'azienda sanitaria di Palermo.

Due nuovi positivi al Covid19 e 150 tamponi in parte eseguiti e in parte da effettuare da parte dell'azienda sanitaria di Palermo. A Villafrati (Pa) una delle prime zone rosse in Sicilia nel corso del lockdown l'amministrazione comunale torna ad occuparsi della presenza del virus nel territorio.

La prima volta il centro dell'epidemia era stata una delle Rsa che si trovano in paese, Villa delle Palme, adesso la causa della infezione potrebbe essere un banchetto in occasione di un anniversario. Tra gli ospiti qualcuno che lavora in una delle scuole del paese e anche un alunno.dueo

Il sindaco Francesco Agnello ha disposto la chiusura dell'asilo e della materna; scuola elementare e media restano aperte. "Attendiamo l'esito dei 50 tamponi già eseguiti oggi e i 100 che saranno eseguiti domani - dice il sindaco - Solo dopo questi risultati prenderemo nuovi provvedimenti. Al momento chiedo a tutti di mantenere la calma e non farsi prendere dal panico. Abbiamo passato mesi pesanti e saremo in grado di gestire anche questa situazione".

