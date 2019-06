Almaviva a rischio licenziamenti

Torna l'incubo licenziamento per i lavoratori Almaviva di Palermo, Wind-Tre e Tim annunciano tagli

Brutte notizie per i tanti dipendenti di Almaviva, Wind-Tre e Tim annunciano tagli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2019 - 22:24:25 Letto 428 volte

Lavoratori Almaviva sempre più a rischio. Brutte notizie per i tanti dipendenti del noto call center che ha una sede anche a Palermo, in Via Cordova. Due dei maggiori committenti, Wind-Tre e Tim, hanno annunciato, infatti, il taglio del 70% dei volumi di traffico e l'applicazione degli ammortizzatori sociali fra il 35 e il 60% su tutte le commesse lavorate a Palermo, come Sky, Alitalia, Trenitalia. All’Ansa ha parlato uno dei sindacalisti che da anni segue la vicenda Almaviva: “Le due multinazionali, che coprono almeno il 50% dell'interno fatturato sviluppato su Palermo - afferma il segretario generale della Slc Cgil palermitana, Maurizio Rosso - ridurranno drasticamente, già dalle prossime settimane, i volumi di traffico, e quindi il lavoro di circa il 70%. In poche parole, ciò comporterà un esubero di circa 1.300 operatori, con il timore concreto della chiusura della sede di via Cordova - dice il segretario Rosso -. Wind Tre ha un contratto con Almaviva fino al 2021 e occupa 771 operatori, mentre la commessa Tim scadrà nel 2020 e impiega 623 operatori”.

Tra i dipendenti torna quindi l’incubo tagli e licenziamenti. Insomma una situazione decisamente complicata: “Chiediamo che sia immediatamente affrontato il tema con un incontro al ministero dello Sviluppo economico per la risoluzione di questi elementi distorti che stanno uccidendo l'intero settore - conclude Rosso - perché Palermo non si può permettere di perdere altri posti di lavoro".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!