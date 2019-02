Protesta

Tornano a protestare i forestali a Palermo *VIDEO*

Protestano i Forestali e i dipendenti dell'Esa contro i tagli in Finanziaria, che verrà discussa in questa settimana.

11/02/2019

Stamattina, i manifestanti si sono dati appuntamento sotto palazzo d'Orleans per mostrare tutto il proprio disappunto per le scelte del governo. La protesta prosegue per tutta la giornata, nel pomeriggio, infatti, i deputati inizieranno i lavori all'Ars.

Ecco il video della protesta:





