Tornano i lavori in Via Roma, possibili disagi

Via ai lavori per il collettore fognario nel tratto di via Roma.

Via ai lavori per il collettore fognario nel tratto di via Roma, interrotti a causa del fallimento della Tecnis. La nuova società subentrante, la Amec Srl, ha presentato il cronoprogramma ed ottenuto le necessarie autorizzazioni all'avvio dei cantieri dall'ufficio traffico.

Fino al 10 marzo i lavori si svolgeranno nell'area del cantiere di piazza Sturzo, e poi fino al 30 marzo nell'area di via Roma compresa tra via Benedetto Gravina e via Emerico Amari. Nei giorni scorsi un sopralluogo si era svolto nell'area del cantiere con la ditta, l'assessore Prestigiacomo e i funzionari e tecnici degli uffici comunali interessati.

"L'impegno assunto con la struttura del Commissario nazionale per gli interventi legati alla depurazione - spiega il sindaco - è quello di completare questo cantiere interamente entro il 2020, in modo da permettere poi l'avvio dell'appalto per il raddoppio del depuratore di Acqua dei Corsari che, insieme a quello per il convogliamento degli scarichi della zona nord della città, completerà il progetto per la depurazione delle acque di Palermo".

