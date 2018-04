Manifestazione

Tornano in piazza i forestali, tagli al settore

Corteo regionale per denunciare la preoccupazione di perdere il lavoro. Grande affluenza dalla provincia di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2018 - 14:55:53 Letto 332 volte

Lavoratori forestali in piazza Palermo, traffico cittadino nel caos. Secondo i dati della Questura, circa duemila lavoratori siciliani dei consorzi di bonifica e dell’Esa, stanno partecipando alla manifestazione regionale organizzata a Palermo da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil.

Molti i pullman organizzati dai sindacati, dalla sola provincia di Palermo ne sono arrivati sedici. L’appuntamento per tutte le delegazioni provenienti dalle altre province era a piazza Marina, da lì il corteo si è spostato alla volta di Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione, dove si terrà il comizio dei segretari regionali dei sindacati.

"Stiamo registrando una forte adesione da parte dei lavoratori che vogliono essere presenti per denunciare la forte preoccupazione dovuta ai tagli delle risorse per il settore nel bilancio regionale – affermano il segretario generale Flai Cgil Palermo Dario Fassese e Enza Pisa, della segreteria Flai Cgil Palermo – Il contingente palermitano rappresenta la parte più cospicua dei lavoratori del settore e per questa ragione rischiano di essere i più colpiti dalla contrazione delle risorse".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!