Tra la vita e la morte la tredicenne travolta da un'onda a Isola delle Femmine

Sabato scorso la ragazzina era al mare con la famiglia, quando una forte onda l'ha trascinata in acqua. La comunità si stringe a lei

10/07/2018

Sabato scorso era al mare con la famiglia, nella struttura alberghiera "La Scogliera Azzurra" di Isola delle Femmine. Non era nemmeno in acqua, stava solo prendendo il sole. Il mare però l'ha tirata a sé con prepotenza, e la tredicenne colpita e trascinata da una forte onda non ha potuto opporre resistenza. A salvarla dalle acque i bagnini Cosimo e Calogero Favaloro.

Ora la ragazzina di 13 anni è in gravissimi condizioni. Era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cervello di Palermo ed è ricoverata nel reparto di rianimazione, con gravi ferite alla testa.

La comunità di Isola delle Femmine è scossa e inerme, e l'unica azione che per scongiurare una tragedia che nessuno vorrebbe, è pregare "per la ragazza con gli occhi colore del mare", come la definisce qualcuno su Facebook. "Il mio Carlo 22 anni fa te lo sei portato al cielo. Così lei no", scrive qualcun altro, che vuole risparmiare immensi dolori alla famiglia della piccola. Questi e tanti altri gli "appelli" sui social dei cittadini del Comune nel palermitano, che si sono stretti intorno alla ragazzina in difficoltà e alla sua famiglia.

