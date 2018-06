furto di energia elettrica

Trabia, rubavano energia elettrica: in manette due negozianti

Avevano applicato dei magneti ai contatori per abbattere i consumi. Di migliaia di euro il danno stimato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/06/2018 - 12:51:00 Letto 328 volte

Avevano applicato dei magneti ai contatori Enel, per abbattere illegalmente i consumi di energia elettrica nelle loro attività commerciali. Mercoledì pomeriggio i carabinieri di Trabia hanno arrestato Salvatore e Vincenzo Fortunatis, macellai di Trabia di 69 e 45 anni, per il reato di furto aggravato continuato.

Al termine delle verifiche tecniche dei militari in collaborazione con i tecnici Enel, si è potuto constatare un danno stimato in circa 20.000 per ognuno dei due esercizi commerciali coinvolti.

I Fortunatis hanno ora l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, in attesa del processo.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!