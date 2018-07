Tradito da un guasto al pullman sulla A19: nigeriano arrestato per droga

droga

Un'avaria improvvisa ha costretto il mezzo a una sosta. Agli agenti della stradale intervenuti non è sfuggito lo strano nervosismo dell'uomo

Solomon Obsike, 32enne nigeriano, era uno dei passeggeri di un pullman partito da Palermo e diretto a Catania: la polizia di Stato lo ha arrestato in circostanze fortuite lungo l'autostrada A19, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il tragitto, il pullman ha effettuato una sosta imprevista a causa di un'avaria, all’interno della piazzuola di sosta “Scillato Sud”; una pattuglia della polizia stradale di Buonfornello è intervenuta per alleviare i disagi dei passeggeri.

Ma ai poliziotti non è sfuggito il nervosismo di Obsike, difficilmente spiegabile con il breve ritardo del mezzo. Gli agenti hanno perquisito il bagaglio del nigeriano: all’interno hanno trovato due involucri ovoidali di cellophane contenenti 580 grammi di marijuana, sulla cui provenienza e destinazione il giovane non ha fornito spiegazioni. Ulteriori indagini sono in corso per individuare la "piazza di spaccio" dello stupefacente rinvenuto.

