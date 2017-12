spaccio droga

Trafficanti di droga dovranno pagare le tasse sui guadagni illeciti

Anche le attività illecite possono essere tassate quando vengono scoperte.

Anche le attività illecite possono essere tassate quando vengono scoperte. È quanto sostiene la Guardia di Finanza che, a Caltanissetta, mentre si svolge il processo penale a carico dei trafficanti di droga di Gela, ha quantificato il giro di affari e lo ha sottoposto al regime di tassazione ordinaria chiedendo ai responsabili di pagare quanto evaso. È la Costituzione stessa che lo prevede all’art. 53 sancisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

Alla fine del 2015 sul territorio di Gela si verificava un sensibile aumento dei reati legati alla produzione, alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questo fenomeno, oltre a generare un prevedibile allarme sociale, rendeva necessaria una rapida azione di prevenzione e di contrasto per evitare che, in un periodo di crisi economica e di carenza occupazionale, quella dello spaccio di droga diventasse, per molti, una valida alternativa “di lavoro” per rimettere in sesto l’economia familiare.

In particolare, con l’operazione denominata “Samarcanda” condotta dalla Polizia di Stato, era stata posta fine all’attività di commercializzazione di ingenti quantitativi di cocaina proveniente dalla Calabria, con l’arresto di una banda dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo contesto, la Compagnia della Guardia di Finanza di Gela ha avviato una serie di controlli finalizzati a quantificare e tassare i proventi generati dallo spaccio. Sulla base delle indagini eseguite e degli incroci con i dati acquisiti dalle altre forze di polizia, i finanzieri di Gela hanno così concluso due controlli di carattere fiscale nei confronti del capo della banda e di uno dei favoreggiatori, finalizzati ad attrarre a tassazione, per l’anno d’imposta 2015, i proventi frutto delle attività illecite perpetrate dai due malviventi.

I due soggetti, con il traffico illegale di droga avevano realizzato grossi guadagni e mantenuto un tenore di vita elevato e di certo non proporzionato a quanto dichiarato all’Amministrazione Finanziaria. Con l’attività della Gdf è stato accertato che i due soggetti, con redditi dichiarati pari a zero, avevano ottenuto in realtà proventi per oltre 50 mila euro.

