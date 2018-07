Traffico di cocaina tra Spagna e Sicilia, sgominata organizzazione criminale

cocaina

Traffico di cocaina tra Spagna e Sicilia, gestito da un'organizzazione criminale con base a Marsala.

02/07/2018

Traffico di cocaina tra Spagna e Sicilia, gestito da un'organizzazione criminale con base a Marsala. La cocaina proveniente dalla Spagna serviva per rifornire la zona del litorale argentino e marsalese. Il Gup Marcella Ferrara ha inflitto sette condanne per traffico internazionale di cocaina.

Condannato a 12 anni Santiago Rodriguez Gonzalez, ex poliziotto della Guardia Civil. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe fatto parte dell’organizzazione sgominata dall’inchiesta condotta dal Nucleo di polizia tributaria di Palermo. Condanne anche per Pietro Maniscalco, che ha avuto 18 anni, Vito Chirco (10 anni), Alonso Olarte (16 anni), Marisa Spatola (8 anni e 9 mesi), Vincenzo Crimi (8 anni), Antonello Cola (6 anni).

L'organizzazione sarebbe stata capeggiata da Pietro Maniscalco e da Vito Chirco e si sarebbe avvalsa principalmente dei fornitori spagnoli Gerardo Olarte Alonso e Santiago Rodriguez Gonzalez. Questi ultimi, secondo gli investigatori, curavano l'arrivo in Italia della droga. Rodriguez si sarebbe occupato del trasporto della cocaina, a bordo di auto appositamente adattate, sbarcando con il traghetto presso il porto di Palermo. Alonso, invece, precedeva il complice in aereo, per verificare che agli arrivi presso il porto del capoluogo non vi fossero dispositivi di controllo ulteriori rispetto a quelli ordinariamente attuati dalle forze di polizia.

Entrambi gli spagnoli sono stati arrestati dalle fiamme gialle palermitane in occasione di un precedente sbarco di stupefacente effettuato a Palermo e si trovavano già agli arresti domiciliari in Italia.

