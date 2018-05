operazione addio pizzo 5

Traffico di stupefacenti, fedelissimo di Lo Piccolo arrestato e condannato a sei anni e mezzo

Dall'operazione antimafia ''Addio Pizzo 5'' era emersa l'affiliazione dell'uomo alla famiglia del mandamento mafioso di Tommaso Natale

16/05/2018

La Polizia di Stato ha arrestato Nunzio Serio, classe 1977, condannato in via definita a sei anni e mezzo di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L'arresto è arrivato in esecuzione di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo.

La condanna è il risultato del processo relativo all’operazione antimafia “Addio Pizzo 5”, svolta a dicembre 2010 dalla squadra mobile di Palermo. L'operazione aveva coinvolto le famiglie mafiose operanti sull’area occidentale del capoluogo siciliano e ha visto coinvolti oltre 60 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di fare parte della cosca capeggiata dal capomafia Salvatore Lo Piccolo. Dalle indagini era emersa in modo solare l'attività di direzione capillare del mandamento mafioso di Tommaso Natale, ad opera di Lo Piccolo e di suo figlio Sandro.

Serio è ritenuto compartecipe dell’organizzazione criminale composta da Sandro Lo Piccolo, Gabriele Davì, Rosolino Di Maio, Francesco Paolo Di Piazza e Antonino Nuccio, finalizzata all’acquisto, alla detenzione, al commercio e alla distribuzione di cocaina e marijuana; attività per cui Serio percepiva una quota di denaro, una parte del quale veniva consegnata a Lo Piccolo, allora latitante.

Ritenuto un personaggio carismatico e tra gli uomini più fidati dei Lo Piccolo, Serio era già stato arrestato per associazione per delinquere di stampo mafioso nel 1999, nel corso dell’operazione della squadra mobile palermitana “San Lorenzo 2”.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

