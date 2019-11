viabilità

Traffico ''folle'' in viale Regione Siciliana

Traffico in tilt e code chilometriche in viale Regione siciliana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2019 - 10:52:49 Letto 362 volte

Traffico in viale Regione siciliana paralizzato per i lavori del rifacimento del manto stradale. Traffico in tilt e code chilometriche. I lavori sono all’altezza della Lidl. Tanti gli automobilisti rimasti bloccati fino ad ora.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!