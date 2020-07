rifiuti

Traffico illecito di rifiuti, arresti a Palermo. Operazione dei carabinieri *VIDEO*

Nel mirino il traffico dei rifiuti ingombranti, a gestirlo alcuni palermitani che raccolgono ferro e altro materiale per poi rivenderlo.

Si dovevano occupare di sgomberare appartamenti, effettuare traslochi straordinari ma poi tutti i rifiuti venivano abbandonati a Partanna Mondello per poi essere portati a Bellolampo con la collaborazione di alcuni dipendenti Rap. I carabinieri del Noe di Palermo e del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale e reale nei confronti di cinque persone. Ai domiciliari sono finiti Filippo Picone, 52 anni, Vincenzo D’Anna, 37 anni, Giovan Battista Misuraca, 37 anni, Antonino Guadagna, 33 anni e Giovanni Mercurio, 40 anni. Sono accusati di traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti pericolosi e non, furto aggravato in concorso e occupazione abusiva di edifici pubblici.

L'indagine di procura e carabinieri ha preso il via, nel novembre 2018, dopo un esposto da parte di un amministratore locale che denunciava il fenomeno, particolarmente diffuso, dell’illecito smaltimento di rifiuti ingombranti e pericolosi nel quartiere di Partanna Mondello, provenienti soprattutto da sgomberi di appartamenti e soprattutto nella stagione estiva.

Nella denuncia veniva descritto lo stato di grave degrado ambientale per la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti urbani “ingombranti” e rifiuti speciali, anche di natura pericolosa. I carabinieri hanno individuato l’esistenza di una attività organizzata di raccolta, trasporto, lavorazione e, infine, abbandono e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non.

Il traffici illecito è stato quantificato in oltre 1.000 tonnellate di rifiuti, sia di tipo “ingombrante”, pericoloso e non, con una media di dieci movimentazioni giornaliere.

