Traffico illecito di rifiuti. Il legale di Michele Raspanti: ''Sereco s.r.l. ed Ecogestioni s.r.l. non hanno ad oggi alcuna pendenza col Fisco''

Questa mattina siamo stati contattati dall'avvocato difensore del signor Raspanti Michele, che ha voluto fornirci delle precisazioni sulla vicenda...

Il nostro giornale da anni cerca sempre di mantenere una linea coerente, limpida ed equidistante su ogni notizia trattata. Nella giornata di ieri tramite l’ufficio stampa dei carabinieri di Palermo, abbiamo pubblicato questa notizia.

Ma questa mattina siamo stati contattati dall’avvocato Fabio Vanella, difensore del signor Raspanti Michele (rappresentante delle due aziende citate nell’articolo), che ha voluto fornirci delle precisazioni sulla vicenda: “L’avviso in questione attiene ad una verifica eseguita dal Corpo Forestale dello Stato presso l’azienda SERECO s.r.l. tra il 2013 ed il 2014 – scrive il legale - le risultanze di quella verifica sono state rimesse al vaglio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, nella persona della dottoressa Wilma Mazzara, cui gli inquirenti avevano richiesto l’applicazione di misure cautelari interdittive e reali (sequestro degli stabilimenti)”.

Nel comunicato poi si legge: “l Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza resa il 23.03.2018, ha respinto in blocco le richieste cautelari, non ravvisando, neppure a livello indiziario, l’ipotesi di reato prospettata dagli organi accertatori.

Al contempo, si precisa che le ditte Sereco s.r.l. ed Ecogestioni s.r.l. per i fatti narrati nel vostro articolo non hanno ad oggi alcuna pendenza col Fisco, già dal mese di giugno del 2017.

L’avviso notificato nei giorni scorsi al signor Raspanti non costituisce un formale atto d’accusa, ma uno strumento a presidio delle sue facoltà difensive che, per ovvie ragioni deontologiche, saranno spiegate nelle sedi giudiziarie all’uopo preposte”.

