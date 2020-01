viabilitą

Traffico impazzito in via Oreto dopo la chiusura del Ponte Bailey

Traffico in tilt in via Oreto, a Palermo, dopo la chiusura del Ponte Bailey della Guadagna.

Dalle prime ore del mattino, come si vede dalla foto, lunghe code di auto paralizzano la zona. A essere coinvolte, sono soprattutto via Orsa Minore e via Oreto in direzione della stazione centrale e via Buonriposo in direzione di piazza Scaffa.

Il "ponticello" della Guadagna, infatti, chiuso al traffico dal 27 dicembre scorso per problemi strutturali, è uno snodo fondamentale per fare defluire le auto provenienti dalle zone Orsa Minore-Falsomiele, evitando di confluire tutte sul ponte Oreto.

Dopo la chiusura e con il rientro dalle festività natalizie, ogni mattina nelle vie Oreto e Buonriposo regna il caos.

