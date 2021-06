traffico

Traffico in tilt al Foro Italico, Gelarda: ''Orlando e Catania vivono sulla luna, Consiglio voti la sfiducia e li mandi a casa''

Oggi sulla app di Google le vie di Palermo sono colorate di marrone, la colorazione più ''grave'' del rosso che indica la paralisi totale del traffico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/06/2021 - 11:39:34 Letto 386 volte

"Oggi sulla nota app di Google per le indicazioni stradali, le vie di Palermo sono colorate di marrone, la colorazione più "grave" del rosso che indica la paralisi totale del traffico. Ancora un record mondiale per Catania e Orlando dopo quello del cimitero con mille bare a deposito. Persino un bambino avrebbe potuto prevedere quello che sarebbe successo e che il blocco del Foro Italico avrebbe dovuto essere fatto solo in un giorno festivo, ma ancora una volta l'Assessore Catania e il Sindaco dimostrano di vivere sulla Luna e motivo in più perché al più presto il Consiglio comunale voti la sfiducia e li mandi a casa".

Lo ha dichiarato Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile.

