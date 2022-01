Fiera del Mediterraneo

Traffico in tilt alla Fiera, Zacco: ''Rivedere la viabilità della zona''

La viabilità attorno alla zona fiera del Mediterraneo risulta congestionata dalle migliaia di persone che si recano per fare i tamponi e i vaccini.

«Condivido la richiesta del presidente dell'ottava circoscrizione riguardo la necessità di rivedere la viabilità attorno la fiera del Mediterraneo, oggi congestionata dalle migliaia di persone che si recano per fare i tamponi e i vaccini per non parlare dei mezzi pesanti dirottati in quegli assi viari.

E' indispensabile riaprire la via di fuga di piazza Generale Antonio Cascino e rivedere la viabilità di tutta la zona, confrontandosi con il presidente e con il consiglio di circoscrizione che vivono giornalmente le difficoltà del territorio.

Non è più tollerabile questa situazione che compromette la quotidianità di chi vive nella zona e delle attività commerciali presenti».

Lo dichiara il consigliere comunale e Presidente della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco.

