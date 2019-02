Traffico

Traffico in tilt in zona Oreto per un incidente

Caos e traffico in tilt in viale Regione siciliana prima della rotonda Oreto in direzione di Catania.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2019 - 13:54:15 Letto 368 volte

Caos e traffico in tilt in viale Regione siciliana prima della rotonda Oreto in direzione di Catania. Alcuni rami sono caduti sulla sede stradale. Subito le auto hanno rallentato. Due automobilisti si sono scontrati, l'uno tamponando l'altro.

Intanto sul posto si sono portato i vigili del fuco che hanno cominciato a segare i rami per liberare la carreggiata. Gli agenti della municipale per coordinare il traffico in zona e gli agenti dell'infortunistica per effettuare i rilievi dell'incidente stradale.

Intanto lunghe code si sono formate in direzione di Catania.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!