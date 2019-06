Traffico alla Fiera del Mediterraneo

Traffico in tilt nel weekend per la Fiera del Mediterraneo: 174 multe

Le soste irregolari hanno isolato la zona Fiera creando traffico e code nelle aree circostanti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/06/2019 - 12:26:37 Letto 371 volte

Circolazione in tilt nel weekend alla Fiera del Mediterraneo. Le soste irregolari hanno isolato la zona creando traffico e code nelle aree circostanti. Il maggior punto di tensione per la circolazione viaria è stato individuato domenica in via d’Amelio, provocato dalla sosta dei veicoli in modo indiscriminato, dove sono state elevate 94 sanzioni e rimosse 17 auto parcheggiate in zona rimozione, in doppia fila e al centro della carreggiata. Tra sabato e domenica sono state impegnate complessivamente 8 pattuglie con un totale di 174 sanzioni e 28 rimozioni.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!