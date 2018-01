incidente stradale

Traffico in tilt sulla Palermo - Mazara del Vallo per un incidente

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/01/2018 - 15:57:26 Letto 486 volte

Incidente sulla Palermo Mazara del Vallo tra le gallerie di Isola delle Femmine e Capaci in direzione dell’aeroporto.

Lo scontro è avvenuto tra due auto, e uno degli automobilisti è rimasto ferito. L’aeroporto di Palermo, con un tweet, ha segnalato il traffico che si è creato nella zona.

Chi deve partire e non vuole perdere l’aereo deve mettersi in viaggio per tempo.

Sul posto l’ambulanza, la polizia e gli operai Anas per gestire il traffico.

