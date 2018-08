Traffico paralizzato al porto, code chilometriche *VIDEO*

traffico in tilt

Code, disagi e traffico in tilt oggi in tutta il comprensorio attorno al porto di Palermo a causa degli imbarchi per la Tunisia e Napoli...

Code, disagi e traffico in tilt oggi in tutta il comprensorio attorno al porto di Palermo a causa degli imbarchi per la Tunisia e Napoli. Le code di tir sono partite già nella zona di Sant’Erasmo. Tutta la circolazione in zona è andata in tilt. Anche nell’altra corsia di via Crispi il traffico è rimasto paralizzato fin dal carcere Ucciardone.

Ogni giorno dal porto di Palermo partono navi per Genova, Napoli, Ustica e le Eolie. Poi a giorni alterni per Livorno Civitavecchia e Tunisi. Ci sono giorni in cui la zona è percorribili e giornate in cui si sfiora la paralisi come quella di oggi.





