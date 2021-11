Traffico Via Perez

Traffico Via Perez, Catania risponde alla Lega: ''Solo valutazioni tecniche, si eviti la propaganda''

''Quando c'Ŕ traffico la colpa Ŕ del sindaco o dell'assessore. ╚ incredibile questa logica che induce partiti politici ad attribuirsi meriti, in modo propagandistico'', dichiara l'assessore Giusto Catania.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/11/2021 - 11:26:13 Letto 416 volte

"Quando c'è traffico la colpa è del sindaco o dell'assessore, quando si introducono miglioramenti nella circolazione veicolare il merito è della Lega. È incredibile questa logica che induce partiti politici ad attribuirsi meriti, in modo propagandistico e a scaricare, invece, le difficoltà del governo. La modifica della circolazione su via Perez e via Errante è stata introdotta, anche a seguito di alcune segnalazioni, con un'ordinanza dell'Ufficio mobilità urbana che ha ritenuto che ci fossero le condizioni tecniche per attuare l'intervento. È lo stesso ufficio che, malgrado la carenza di personale, quotidianamente emette decine di ordinanze che scaturiscono esclusivamente da valutazioni tecniche e non dalle pressione delle forze politiche".

Lo dichiara Giusto Catania, assessore alla Mobilità urbana.

