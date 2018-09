travolta da un treno

Tragedia a Bagheria, donna muore investita da un treno

Avrebbe atteso per ore in stazione, per poi lanciarsi sui binari all'arrivo del convoglio. Circolazione sospesa e ritardi per i rilievi di polizia

Pubblicata il: 04/09/2018

Avrebbe aspettato in stazione per ore, in attesa di compiere un drastico gesto: questa sarebbe la prima ricostruzione della tragedia avvenuta intorno alle 13 a Bagheria, dove una donna è morta investita da un treno in transito.

A mettere insieme i primi tasselli è la polizia, che ha visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'atteggiamento della donna, filmata per diverse ore in attesa sulla piattaforma della stazione, fa pensare gli inquirenti al suicidio volontario.

Per via delle circostanze eccezionali, la circolazione dei treni è sospesa da e verso Palermo, all'altezza di Bagheria. In previsione di ritardi dovuti ai rilievi della polizia, Trenitalia ha reso nota l'intenzione di limitare i disagi ai passeggeri mettendo a disposizione dei bus sostitutivi.

