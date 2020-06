Tragedia a Cefalù, fa il bagno ma viene travolto dalle onde

morto annegato

Tragedia a Cefal¨, fa il bagno ma viene travolto dalle onde

Un morto annegato a causa del mare mosso a Cefal¨.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/06/2020 - 17:09:47 Letto 514 volte

Tragedia a Cefalù. Un morto annegato a causa del mare mosso. Santo Durante, 55 anni, abitava a Santa Flavia. L’uomo è stato recuperato in mare nelle acque antistanti la spiaggia del Lido Balneare “Poseidon”.

Secondo quanto ricostruito, si era recato con il proprio scooter sulla spiaggia libera della cittadina arabo normanna in mattinata per una nuotata in compagnia di alcuni amici. Alle 13,50, i bagnini del Lido Poseidon hanno notato un corpo galleggiare tra le forti onde. I due senza esitazione si sono tuffati recuperando il corpo fino alla battigia, dove il giovane Giovanni Cimino insieme a due operatori sanitari ospiti del Lido, hanno messo in atto tutte le misure di sicurezza per tentare la rianimazione. Non c’è stato nulla da fare.

Anche a Balestrate ci sarebbe un disperso, in corso le ricerche per ritrovare a quanto pare una ragazza.

