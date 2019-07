Giuseppe Bellanca

Tragedia a Milano, muore il tenore palermitano Bellanca

E' morto il palermitano Giuseppe Bellanca, tenore del Teatro la Scala.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2019 - 15:48:37 Letto 465 volte

Grave incidente e tragedia a Milano. Il palermitano Giuseppe Bellanca, tenore del teatro la Scala è morto la notte scorsa nello scontro tra la sua moto e un autoarticolato nel capoluogo lombardo.

Bellanca, 48 anni, era in sella alla sua Honda Hornet che, per motivi ancora all'esame degli agenti della polizia locale, si è scontrata con un autoarticolato in piazza Ovidio. Sembra che il mezzo pesante, guidato da un uomo di 58 anni, non abbia rispettato una precedenza. L'impatto è stato fortissimo e l'artista è morto sul colpo.

