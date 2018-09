Tragedia a Monreale, cade in un dirupo e muore

incidente stradale

Tragedia a Monreale, in un incidente stradale è morto un uomo di 63 anni

Tragedia a Monreale, in provincia di Palermo. Un uomo di 63 anni, Giuseppe Lo Biondo, è morto in un incidente stradale in via Pg 16, nella frazione di Giacalone.

L'uomo ha perso il controllo della Fiat 500 ed è finito in un dirupo. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo dell'uomo. Indagano i carabinieri.

