travolto dalle fiamme

Tragedia a Monreale, muore per un rogo di sterpaglie

Un uomo di 81 anni è morto dopo essere stato travolto dalle fiamme.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/06/2019 - 22:24:22 Letto 392 volte

Tragedia questo pomeriggio a Monreale, in strada Miccini, al confine con Altofonte. Un uomo di 81 anni, Rosario Marfia, è morto dopo essere stato travolto dalle fiamme. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, l'anziano stava pulendo dalle sterpaglie il suo terreno quando, per cause ancora da verificare, è stato investito dal rogo, che non gli ha lasciato scampo. A dare l'allarme i parenti dell'ottantunenne, che non lo avevano visto tornare a casa. Indagini dei carabinieri della stazione di Altofonte e dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Nella notte tre vasti incendi di sterpaglie erano divampati in provincia di Palermo. Il più esteso si è sviluppato in valle Paradiso a Monreale intorno all’una della scorsa notte. Numerose squadre di vigili del fuoco sono intervenute per arginare il fronte delle fiamme, ma ancora nelle prime ore della mattina erano al lavoro per ultimare le operazioni di spegnimento.

In nottata si è sviluppato un incendio pure in via Madonna dall’Alto, la strada che porta al Santuario di Petralia Sottana. Anche in questo caso alcune squadre di vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore per spegnere le fiamme.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!