Tragedia a Palermo, bambina di 5 anni muore per grave polmonite. Eseguito il tampone

All'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo una bimba di 5 anni è morta per una grave polmonite.

Pubblicata il: 30/03/2020 - 12:50:30

Tragedia all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo dove una bimba di 5 anni è morta per una grave polmonite. La piccola, nata a Caltanissetta, da genitori marocchini, era arrivata ieri al pronto soccorso dell'ospedale nisseno con dolori all'anca e fatica nella respirazione: qualche giorno prima aveva avuto anche la febbre.

Dopo la visita, i medici l'hanno sottoposta a Tac che ha evidenziato una polmonite ed è stata trasferita subito con un'ambulanza del 118, all'ospedale Di Cristina di Palermo dove la piccola è morta subito dopo l'arrivo.

Gli esami avrebbero evidenziato delle lesioni tubercolari nei polmoni, compatibili con una tubercolosi, ma in questo momento i sanitari non vogliono escludere nulla ed è per questo che hanno deciso di effettuare il tampone, per capire se la sfortunata bambina fosse stata contagiata o meno dal coronavirus.

