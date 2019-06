Tragedia a Palermo, un uomo muore soffocato dal fumo di un incendio

morto soffocato

Tragedia in via Altarello a Palermo. Un uomo è morto soffocato dal fumo di un incendio divampato in un appartamento di un palazzo al primo piano. Le fiamme hanno coinvolto anche un'abitazione vicina.

Gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco durante i soccorsi hanno trovato l'uomo, Benito Rotolo, 79 anni, privo di sensi a terra, hanno cercato di rianimarlo insieme ai sanitari del 118 ma non c'è stato niente da fare. In via Altarello anche la polizia per garantire l'ordine pubblico. Indagini sono in corso.

