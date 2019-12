incidente stradale

Tragedia a Partinico, muore un 21enne dopo incidente stradale

Un ragazzo di 21 anni in sella alla propria moto è caduto ed è morto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2019 - 09:18:36 Letto 353 volte

Tragedia ieri sera a Partinico. Un ragazzo di 21 anni, Salvatore Palazzolo, in sella alla propria moto, è caduto ed è morto. Il giovane si trovava in via Giacomo Matteotti quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull’asfalto.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato Palazzolo in ambulanza del 118 in ospedale dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Sul posto sono giunti i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Tonino, così era chiamato dagli amici, stava raggiungendo la sua comitiva per uscire. Il 21enne era appassionato di calcio e giocava fin da quando era bambino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!