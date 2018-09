tragedia in mare

Tragedia ad Aspra, muore un sub

Questa mattina ha perso la vita un sub nel mare di Aspra...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2018 - 11:11:56 Letto 599 volte

Ancora una tragedia in mare. Questa mattina ha perso la vita un sub nel mare di Aspra. Si tratta di Rosario Loreto, palermitano di 46 anni. Da questa mattina le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo hanno lavorato per scandagliare la zona alla ricerca del sub disperso.

La salma è stata trasportata a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto di Palermo. Il corpo di Di Loreto si trova al molo 420 del porto di Palermo in attesa dell’arrivo del medico legale che dovrà dichiarare il decesso ed effettuare un'ispezione cadaverica. Sul posto sono presenti gli uomini della guardia costiera e i soccorritori del 118.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!