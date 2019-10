carabiniere suicidato

Tragedia in caserma in Corso Calatafimi, si suicida in carabiniere

Un carabiniere di 43 anni ieri pomeriggio si è suicidato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2019 - 10:07:10 Letto 447 volte

Tragedia in caserma in Corso Calatafimi. Un carabiniere di 43 anni, in servizio al reparto Radiomobile, ieri pomeriggio si è suicidato. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato trovato dai colleghi. Il militare si sarebbe impiccato. Sconosciute le cause del gesto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!