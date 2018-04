Suicidio

Tragedia in via XII Gennaio, 31enne si suicida lanciandosi dal balcone di un B&B

La donna, palermitana, aveva affittato una camera nella struttura. Trovata in condizioni critiche, inutili i tentativi di soccorso

Stamattina una donna si è lanciata dal balcone di un bed and breakfast di via XII Gennaio ed è morta. Dopo alcune segnalazioni dei cittadini, la polizia è intervenuta sul posto trovando la donna, una palermitana di 31 anni identificata dai documenti lasciati nella struttura ricettiva, in condizioni molto critiche. Inutili i tentativi di salvarla.

Le ragioni del suicidio al momento rimangono ignote, è in corso un'indagine della polizia.

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline-Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio "Marco Saura". Al numero gratuito 800 011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

