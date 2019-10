passaggio a livello

Tragedia sfiorata al passaggio a livello di Bagheria

Tragedia sfiorata, rimasti chiusi tra le sbarre del passaggio a livello che si stavano chiudendo.

19/10/2019

Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 13,30 al passaggio a livello della stazione di Bagheria.

Un piccolo pullman con circa trenta persone a bordo, pare una comitiva giunta a Bagheria per un matrimonio, è rimasto chiuso tra le sbarre del passaggio a livello che si stavano chiudendo per il transito di un treno, complice anche il traffico in quel momento congestionato. Il panico si è rapidamente diffuso tra gli occupanti del piccolo pullmann, che sono riusciti ad abbandonare il mezzo pur nella confusione generale.

