Tragedia sfiorata in via Libertà, auto su una vetrina di un negozio

Tragedia sfiorata in via Libertą, auto su una vetrina di un negozio

Una donna ha perso il controllo della vettura in via libertą.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/12/2019 - 19:37:19 Letto 412 volte

Tragedia sfiorata questa mattina a Palermo. Una donna, alla guida di una Daihatsu Sirio, ha perso il controllo della vettura in via Messina, all'incrocio con via Libertà, e si è schiantata contro la vetrina di un negozio.

L'automobile ha colpito un passante di 46 anni che è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Villa Sofia. La donna è rimasta in stato di choc e precauzionalmente trasferita in un altro ospedale.

L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze più gravi visto che per strada, stamattina, ci sono diverse persone impegnate negli ultimi regali di Natale.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, anche la polizia municipale per tutti i rilievi del caso e per dirigere il traffico che, oggi, vigilia di Natale, nella zona è molto intenso.

