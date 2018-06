incidente sul lavoro

Tragedia sul lavoro a San Cipirello, anziano muore travolto da suo trattore

L'uomo stava arando un terreno di sua proprietà. La tragedia arriva a meno di due mesi da un altro incidente sul lavoro a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/06/2018 - 09:37:44 Letto 339 volte

Incidente sul lavoro a San Cipirello, in provincia di Palermo. Carmelo Pomilia, 83 anni, è morto schiacciato dal trattore con il quale stava arando un terreno di sua proprietà.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Anche il medico legale ha eseguito l'ispezione sul corpo dell'anziano agricoltore. Sulla morte indagano i carabinieri.

La tragedia arriva a meno di due mesi da un altro incidente sul lavoro avvenuto a Palermo.

Era il 19 aprile quando a Mondello un operaio di 69 anni, Emanuele Di Paola, ha perso la vita cadendo da un'altezza di 8 metri.

L'uomo stava lavorando sul tetto in una palazzina insieme al figlio quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato sull'asfalto. Era stato proprio il figlio a chiedere i soccorsi, ma per l'operaio, volato da un'altezza di circa sette metri non c'è stato nulla da fare.

