Tragedia sulla nave Palermo-Cagliari, muore un ragazzino di 12 anni

Due croceristi sono morti nel giro di 24 ore nel mare davanti a Cagliari, entrambi per cause naturali. Un bambino tedesco di 12 anni è deceduto ieri sulla Msc Divina. Il piccolo, assieme alla famiglia, era in viaggio da Palermo a Cagliari.

Il corpo del ragazzino, dopo che la nave ha raggiunto il porto dello capoluogo sardo, è stato trasferito all’obitorio del policlinico di Monserrato. Stamane, invece, è morta una turista francese di 50 anni che ha avuto un infarto mentre a bordo di una nave della Costa Crociere proveniente dalle Baleari. In entrambi i casi è intervenuta la capitaneria di porto di Cagliari.

