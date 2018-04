suicidio

Tragedia sulla Palermo-Agrigento: donna si getta su un'auto in corsa e perde la vita

È uscita da casa con l'intenzione di farla finita.

14/04/2018

È uscita da casa con l'intenzione di farla finita. Così una donna di 52 anni ha lasciato la sua casa nei pressi di Villa Fabiana sulla Palermo-Agrigento e si è gettata su un’auto che stava transitando.

L’automobilista dopo averla colpita non si è fermato. Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire quanto successo.

