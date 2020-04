incidente mortale

Tragico incidente mortale a Palermo, un morto in via Messina Marine *VIDEO*

Un autobus si è scontrato con 2 auto in via Messina Marine.

Terribile incidente poco dopo le 14 in via Messina Marine a Palermo. Un autobus si è scontrato con 2 auto nella zona della Bandita. Un uomo, del quale ancora non si conoscono le generalità, è morto durante il trasporto in ospedale al Buccheri la Ferla, dove sarebbe arrivato ormai privo di vita. Altri tre sono feriti in maniera seria, secondo una prima ricostruzione, e sarebbero anche loro ricoverati.

Sul posto gli agenti della polizia di Stato, della polizia municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Secondo i primi rilievi e ascoltati anche alcuni testimoni oculari, a provocare lo scontro sarebbe stato un sorpasso azzardato compiuto da una delle vetture coinvolte, una Golf e una Fiat 600, oltre al mezzo Amat.





