Tragico incidente stradale, muore una persona a Misilmeri

Tragico incidente sulla Palermo-Agrigento, dove una persona è morta.

Ancora sangue, ancora un tragico incidente sulla Palermo-Agrigento, dove una persona è morta. Sulla strada statale 121 “Catanese” il traffico è provvisoriamente bloccato a Misilmeri, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 247.

Per cause in corso di accertamento, quattro veicoli sono entrati in collisione e, nel sinistro, quattro persone sono rimaste ferite e una persona, un anziano di 82 anni, Francesco Tavolacci, un ex maresciallo della guardia di finanza, di Villabate, secondo le prime informazioni, ha perso la vita.

La statale è chiusa all’altezza di Misilmeri.

