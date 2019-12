Tram

Tram per Bonagia e Mondello: saranno finanziate nel 2020

Linee per Bonagia, Mondello e lungo il mare saranno finanziate con i fondi della legge 205/2017 per il sostegno del trasporto pubblico di massa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/12/2019 - 17:43:40 Letto 356 volte

Le linee del sistema tram che portano a Bonagia e a Mondello, e quella lungo il mare (dalla Stazione Centrale a piazza Boiardo passando per il Foro Italico, via Crispi e via Duca della Verdura) saranno finanziate nel 2020 con i fondi della legge 205/2017 per il sostegno del trasporto pubblico di massa.

Lo prevede il Decreto del Ministero dei Trasporti dell'11 dicembre scorso per la ripartizione delle somme che, per il Comune di Palermo, ha previsto che entro il mese di aprile del prossimo anno l'Amministrazione fornisca la documentazione necessaria "per il perfezionamento del procedimento".

Il Comune aveva chiesto un contributo di circa 450 milioni di Euro.

"Si compie un ulteriore passo - affermano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Giusto Catania - per realizzare a Palermo un sistema tranviario sempre più diffuso ed efficiente, che raggiunga tutta la città da nord a sud, comprese le periferie. Prosegue, quindi, questo importante percorso che nei prossimi anni darà alla nostra città un trasporto pubblico di massa a basso impatto ambientale e sostenibile".

"Il tram - prosegue l'assessore Catania - è ormai una realtà a Palermo e tutti devono farsene una ragione. Nessuno può pensare che questo servizio essenziale per le aree già servite possa fermarsi o rallentare. In merito alle notizie diffuse in queste ore, va chiarito che il contratto in essere per la manutenzione prevede in modo esplicito la proroga e quindi non ci saranno interruzioni nel servizio. Intanto proseguiamo il lavoro per le altre linee, quelle di prolungamento dell'attuale linea sulla circonvallazione fino a via Ernesto Basile e corso Tukory, e quella di via Libertà fino a piazzale De Gasperi, per cui sono stati già acquisiti tutti i pareri".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!