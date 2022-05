Tram via libertà

Tram via Libertà, Caronia: ''Alcuni voltafaccia mettono a rischio il centro. Battaglia prosegue''

''Per pochi voti non siamo riusciti a far cancellare la linea A del tram'', afferma Marianna Caronia.

Pubblicata il: 26/05/2022

"Ancora un voltafaccia da parte di alcuni consiglieri comunali, che dopo aver votato per la bocciatura del Tram in via libertà oggi invece hanno votato a favore.

Per pochi voti non siamo riusciti a far cancellare la linea A del tram, quella che se realizzata stravolgerà del tutto la fisionomia del centro cittadino, rendendo ancora più caotico il già pazzesco traffico.

Ho sempre sostenuto che per Palermo serve una soluzione pratica, ecologica e sostenibile e non una imposizione ideologica come quella voluta dal duo Catania-Orlando.

In centro serve una rete di bus elettrici ad impatto zero che si muovano in modo agile e veloce (e che costano molto meno del tram), mentre verso le periferie come Bonagia e lo ZEN è giusto che si realizzino le linee tramviarie.

E' una battaglia che proseguirò nel prossimo Consiglio comunale per una vera mobilità sostenibile nella nostra città."

Lo dichiara Marianna Caronia dopo il voto di oggi in Consiglio comunale sul Piano triennale delle opere pubbliche

