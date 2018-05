decesso a trappeto

Trappeto, morta la compagna del figlio di Danilo Dolci. Il pm apre un'inchiesta

Sulla donna trovate alcune lesioni, disposta l'autopsia per accertarne la natura

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/05/2018 - 10:10:41 Letto 458 volte

Tragedia a Trappeto. Ieri pomeriggio, in via Agrigento, è morta la compagna del figlio di Danilo Dolci, sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Il pm ha disposto l'autopsia. La donna, tedesca di 77 anni, stava male da diversi giorni. Ieri le sue condizioni sarebbero peggiorate e il compagno Cielo l'avrebbe portata fuori casa, per chiedere aiuto ai vicini, dove poi sarebbe avvenuto il decesso.

Secondo una prima ispezione, sul corpo dell'anziana sarebbero state trovate alcune lesioni compatibili con le piaghe da decubito. Per fugare ogni dubbio sulle cause naturali della morte, il pm di turno ha deciso comunque di effettuare l'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni all'istituto di medicina legale dell'ospedale Policlinico.

