Trasferimenti Cani da Palermo a Caserta, M5S: ''Finale grottesco e assurdo, il Comune costretto ad una transazione di 400 mila euro''

Trasmessa dal M5S, una interrogazione al Sindaco di Palermo, chiedendo quali misure questa Amministrazione comunale intenda perseguire per contrastare il fenomeno dell'abbandono e del randagismo e per realizzare un nuovo canile municipale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/02/2024 - 10:42:53

«La vicenda dei cani di “Palermo” trasferiti negli scorsi anni nelle due strutture di Caserta, ha raggiunto un finale alquanto grottesco e assurdo, che vedrà il comune di Palermo, costretto ad una transazione di 400 mila euro circa, già approvata in Giunta.

Una pagina triste e vergognosa con tante ombre e dubbi sulle condizioni di salute e di cura dei cani trasferiti, sollevati in questi anni dalle numerose associazioni animaliste e dai volontari del canile municipale, che non si deve più ripetere.

Per questo motivo abbiamo trasmesso una interrogazione al Sindaco di Palermo, chiedendo quali misure questa Amministrazione comunale intenda perseguire per contrastare il fenomeno dell’abbandono e del randagismo e per realizzare un nuovo canile municipale».

Lo dichiarano, con una nota congiunta, i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo, Concetta Amella e Giuseppe Miceli.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Freepik

