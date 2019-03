Trasferimento cani a Caserta, Randazzo: ''Fermare trasferimenti non sono pacchi postali''

Il MoVimento 5 Stelle durante l’audizione in Consiglio comunale, si è espresso sulla vicenda del canile di Palermo, alla presenza dell’Assessore Piampiano. Il consigliere comunale del M5S, Antonino Randazzo, ha ribadito che il gruppo consiliare sta procedendo a presentare un esposto in procura.

“Il bando non ci convince, i cani non sono pacchi postali - ha detto Randazzo - Bisogna immediatamente fermare i trasferimenti e istituire un tavolo tecnico per affrontare le criticità correlate al randagismo e al canile di Palermo”.