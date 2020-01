medicine illegali

Trasportava medicine illegali dal Ghana, un fermo a Palermo

Operazione Ghana Trading: sequestro di oltre 24 mila pillole medicinali non conformi.

13/01/2020

Stava transitando dall'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ma è stata fermata dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza dello scalo aeroportuale che, da tempo, avevano accertato che tra l’Italia ed il Ghana si stavano consolidando alcuni traffici illeciti in materia di sicurezza pubblica.

Gli atteggiamenti particolarmente sospetti di una cittadina ghanese K.T.A. hanno indotto i Funzionari Doganali e le Fiamme Gialle ad un minuzioso controllo dei bagagli, attraverso l’utilizzo dell’apparato radiogeno in dotazione.

Dai controlli sono stati trovati e sequestrati oltre 1.300 pillole medicinali in blister di vario genere e marca, 2.000 grammi di creme medicinali e 2.000 millilitri di creme cosmetiche sia in tubetti che barattoli contenenti balsamo e tinture per capelli.

Il soggetto è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per importazione di medicinali non conformi.

Nel corso del 2019, sono stati denunciati altri 3 soggetti, tutti di nazionalità ghanese, e sequestrate un totale di oltre 24.000 pillole medicinali, oltre 23.000 grammi creme medicinali, oltre 800 confezioni medicinali tra spray e bustine e oltre 91.000 millilitri di creme cosmetiche il tutto destinato al mercato italiano.

Fonte: Guardia di Finanza

