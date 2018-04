Rifiuti e illeciti

Trasporto e smaltimento rifiuti, controlli della Polizia Municipale: due denunciati

Attività di contrasto del Comune di Palermo alle irregolarità nella gestione dei rifiuti

10/04/2018

Il Comune di Palermo continua la battaglia contro gli illeciti nell’ambito dei rifiuti. Oggi il nucleo tutela decoro e vivibilità urbana della Polizia Municipale ha effettuato un controllo su un furgone utilizzato da una ditta di smaltimento e microraccolta di rifiuti speciali medicali situata in viale Venere, all’angolo con via Margherita di Savoia. All’interno del furgone sono stati rinvenuti scarti medicali provenienti da studi dentistici e veterinari, ammassati in maniera approssimativa e al di fuori degli appositi contenitori. Per queste mancanze il conducente del mezzo, G.M. di 39 anni, dipendente della ditta, è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre il mezzo è stato sequestrato.

Altra operazione dello stesso nucleo venerdì scorso, quando gli agenti hanno individuato in via Dante un camion carico di materiali di scarto provenienti da ristrutturazioni edilizie. Il camion è risultato sprovvisto di documenti di trasporto ed il conducente non iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Così, G. R. di 46 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti.

Le due operazioni portano a quota 24 il bilancio annuale dei sequestri di mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti.

