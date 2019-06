Trasporto pubblico

Trasporto pubblico regionale a rischio tagli

Sinistra Comune: ''Esprimiamo preoccupazione. A rischio servizio fondamentale''.

02/06/2019

"Manifestiamo tutta la nostra preoccupazione per il taglio annunciato dalla Regione al trasporto pubblico regionale. L'intervento si aggiunge alle cospicue riduzioni degli anni precedenti e mette a repentaglio le politiche del Comune di Palermo e delle altre province per garantire un servizio efficiente alla collettività.

La pessima gestione delle risorse regionali negli anni passati non può trasformarsi in scelta punitiva da parte del governo nazionale per le cittadine ed i cittadini.

E'evidente che le continue politiche di tagli da una parte e di accantonamenti dall'altra, rischiano di obbligare i comuni a scelte di privatizzazione di servizi fondamentali come quelli del trasporto. E' necessario che i comuni chiedano l'apertura di un dialogo col governo."

Dichiarazione dei consiglieri di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno



