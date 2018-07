motivazioni della sentenza

Trattativa, le ''dimenticanze'' dello Stato. Vent'anni di silenzi tra i palazzi della politica

Tanti i personaggi delle alte sfere dello Stato consapevoli della trattativa tra il Ros e Cosa nostra ma colpiti da gravissime ''amnesie''. Tra loro anche la storica amica di Giovanni Falcone

Salvatore Borsellino alza al cielo "Paolo Borsellino e l'agenda rossa", a cura della redazione di 19luglio1992.com

Si prova a rimettere insieme i pezzi, come quando qualcosa si è rotto, all'indomani della consegna delle motivazioni che hanno portato alla storica sentenza della trattativa Stato-mafia del 20 aprile scorso. Quel che ne emerge però è impossibile da aggiustare. “Eclatanti dimenticanze” di Stato: di questo parla il monumentale documento di 5.000 pagine a firma dell Corte d'assise di Palermo.

Dimenticanze, in sostanza, a opera delle figure di potere degli apparati statali con cui Cosa nostra ha avuto ben più che un rapporto di complicità. Alcuni carabinieri del Ros, l’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, persino l'amica storica di Giovanni Falcone, Liliana Ferraro. Ognuno, a vario titolo, sapeva ma non ha agito. Proprio alla Ferraro, che prese il posto di Falcone all'ufficio Affari penali del ministero della Giustizia, i giudici contestano una singolare deposizione. Sostanzialmente, non collaborò nel fornire informazioni chiave, come ci si sarebbe aspettati da quella che era risaputo essere una persona molto vicina al magistrato ucciso: giugno 1992, il colonnello Mario Mori si reca al ministero per segnalare l'importanza del dialogo segreto che i carabinieri stavano intrattenendo con Ciancimino, e per chiedere assoluto silenzio politico in merito. La trattativa c'è. La Ferraro esegue, il silenzio assordante sulla trattativa rimane una costante fino al 2009, quando l'ex ministro Claudio Martelli riferisce ai magistrati alcuni importanti dettagli, che Ferraro non può fingere più di non sapere.

Coinvolto anche l'ex presidente della Commissione antimafia Luciano Violante: alla stregua della Ferraro, anche lui ha taciuto sull'avvenuto incontro con i militari, nel quale venne informato della delicata trattativa in corso con conseguente richiesta di copertura politica. La lista continua con l'ex ministro Giovanni Conso, che inspiegabilmente "cancellò" il 41 bis per trecento mafiosi nel 1993, e nei cui comportamenti in sede di deposizione i giudici di Palermo rilevano un'incoerenza abissale. E poi ancora Fernanda Contri, ex segretario generale della presidenza del Consiglio, altro caso di "improvviso ritorno della memoria" dopo le dichiarazioni del supertestimone Massimo Ciancimino, figlio di Vito, che ha aperto i rubinetti a un fiume di confessioni e dichiarazioni (alcune delle quali anche false e inaffidabili).

Ma ci sono anche tante verità non dette, perché ancora sconosciute. Tra queste, la famosa agenda rossa di Paolo Borsellino è probabilmente la più spinosa. Il giudice avrebbe saputo della trattativa, e per questo motivo il celere arrivo del momento della sua fine sarebbe stato chiesto a gran voce da Totò Riina. Rimane un enorme vuoto nella gestione dei momenti immediatamente seguenti alla strage di via D'Amelio, come sottolinea Claudio Fava, presidente della Commissione antimafia siciliana: "Se, come si legge nella motivazione della sentenza di Palermo, la trattativa fra pezzi dello Stato e mafia accelerò l'omicidio Borsellino - dichiara Fava - c'è una domanda in più che va rivolta con urgenza a chi ha voluto, permesso e agevolato il depistaggio su via d'Amelio: da chi è partito l'ordine per quel depistaggio come quello della trattativa stessa? Chi ne ebbe la responsabilità politica e giudiziaria? Chi sapeva e ha taciuto durante tutti questi anni? La Commissione regionale antimafia si farà carico di cercare anche queste ulteriori risposte e questa indispensabile verità". Le motivazioni della sentenza hanno sottolineato ancora una volta la scia di gravissime omissioni e letali amnesie, che 5.000 pagine sono forse sufficienti a raccontare, ma che non potranno mai essere cancellate dalla storia del nostro Paese.

