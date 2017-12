trattativa stato-mafia

Trattativa Stato-mafia: chiuso processo, adesso la requisitoria

La Corte d’assise di Palermo che celebra il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia ha rigettato la richiesta di acquisizione della nuova consulenza audio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/12/2017 - 16:30:32 Letto 592 volte

La Corte d’assise di Palermo che celebra il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia ha rigettato la richiesta di acquisizione della nuova consulenza audio eseguita con spettrogramma depositata dal legale di Marcello Dell’Utri che avrebbe dovuto confutare le trascrizioni della procura della conversazioni tra il boss Giuseppe Graviano e il compagno di socialità in carcere Michele Adinolfi.

La consulenza smentisce che il boss abbia pronunciato la parola Berlusconi. La corte ha però ammesso i files audio delle intercettazioni in carcere di Graviano “ripulite” dai rumori di sottofondo. La corte d’assise ha anche acquisito il certificato di morte del boss Totò Riina, tra gli imputati del processo. Chiuse le questioni preliminari, la corte ha dato la parola al pm Roberto Tartaglia per l’inizio della requisitoria.

Requisitoria del pm Roberto Tartaglia oggi nel corso del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Accanto al magistrato i colleghi Vittorio Teresi e i sostituti della Procura Nazionale Antimafia, Nino Di Matteo e Francesco Del Bene.

“Questo processo ha avuto peculiarità rilevanti che lo hanno segnato fin dall’inizio. La Storia ha riguardato e riguarda i rapporti indebiti – ha esordito il pm – che ci sono stati tra alcuni esponenti di vertice di cosa nostra e alcuni esponenti istituzionali dello Stato italiano. Una storia che al di là della retorica formale secondo cui le istituzioni combattono con fermezza cosa nostra, la verità che è emersa, secondo il pm è un’altra. E cioé che una parte importante e trasversale delle istituzioni, spinta da ambizione di potere contrabbandata da ragion di stato, ha cercato e ottenuto il dialogo e poi il parziale compromesso con l’organizzazione mafiosa”.

Secondo l’accusa questa mediazione occulta ha prodotto “dei risultati devastanti: sono stati la realizzazione dei desideri più antichi e reconditi di cosa nostra che cercava proprio quello: non la repressione ma la mediazione”.

Secondo Tartaglia “Riina, Provenzano, oggi deceduti, Brusca e Bagarella, hanno commesso la condotta violenta, avviata con l’uccisione di Lima, proseguita con Capaci, via D’Amelio e poi gli attentati in Continente, da cui ha avuto inizio il processo di mediazione che noi contestiamo nel capo di imputazione di violenza e minaccia a organi politici dello Stato”.

Nell’aula bunker del carcere Ucciardone il pm ha spiegato che questo progetto viene plasticamente descritto dal defunto capo dei capi, Salvatore Riina che il 28 agosto 2013, mentre viene intercettato in carcere, con le sue parole descrive l’essenza degli imputati “mafiosi” di questo processo: “Io al governo gli devo vendere i morti, gli devo dare i morti…”.

“L’ammorbidimento dell’azione repressiva dello Stato – ha proseguito Tartaglia nella sua requisitoria – viene messo sul tavolo della trattativa per far cessare l’azione violenta e stragista messa in atto da cosa nostra. La persona offesa è il governo della Repubblica. I mediatori sono i politici, come Dell’Utri e gli ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. La mediazione – ha aggiunto – è avvenuta in modo clandestino e in violazione di qualunque regola”.

Secondo l’accusa il capo di imputazione parte dal 1992 ma occorre comunque considerare, anche gli ultimi sei mesi, del 1991. Lo spartiacque infatti è il maxi processo e la conferma o meno in Cassazione. “Dal 1986 al 1991 assistiamo alla crisi irreversibile tra cosa nostra e i suoi referenti politici tradizionali. In questo arco una sorta di stand by, di attesa, imposta da Salvatore Riina che su un esito favorevole a cosa nostra in Cassazione si è giocato la faccia”.

Le recriminazioni verso il vertice politico iniziano quando si capisce che dalla Cassazione non arriverà la notizia attesa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!